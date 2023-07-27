Оккупантам все сложнее обороняться от контрнаступления ВСУ – Маляр
Украинские военные на фронте эффективно уменьшают наступательный и оборонительный потенциал армии Российской Федерации. Врагу становится все сложнее держать оборону во время мощного контрнаступления ВСУ.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, комментируя темпы контрнаступления наших воинов.
— Нельзя измерять эффективность ВСУ только километрами, на которые они продвинулись. Эффективность — это значительно более широкое понятие. Вооруженные силы эффективно уменьшают потенциал врага. Им все сложнее обороняться от нашего наступления, — утверждает она.
Заместитель министра обороны подчеркнула, что это нормальный темп украинского контрнаступления. Она утверждает, что бойцы ВСУ уже имеют больше возможностей и сил эффективнее освобождать территорию Украины.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская