Оккупантам все сложнее обороняться от контрнаступления ВСУ – Маляр

Украинские военные на фронте эффективно уменьшают наступательный и оборонительный потенциал армии Российской Федерации. Врагу становится все сложнее держать оборону во время мощного контрнаступления ВСУ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, комментируя темпы контрнаступления наших воинов.

— Нельзя измерять эффективность ВСУ только километрами, на которые они продвинулись. Эффективность — это значительно более широкое понятие. Вооруженные силы эффективно уменьшают потенциал врага. Им все сложнее обороняться от нашего наступления, — утверждает она.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что это нормальный темп украинского контрнаступления. Она утверждает, что бойцы ВСУ уже имеют больше возможностей и сил эффективнее освобождать территорию Украины.

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