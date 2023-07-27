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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупантам все сложнее обороняться от контрнаступления ВСУ – Маляр

Оккупантам все сложнее обороняться от контрнаступления ВСУ – Маляр
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на фронте эффективно уменьшают наступательный и оборонительный потенциал армии Российской Федерации. Врагу становится все сложнее держать оборону во время мощного контрнаступления ВСУ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, комментируя темпы контрнаступления наших воинов.

— Нельзя измерять эффективность ВСУ только километрами, на которые они продвинулись. Эффективность — это значительно более широкое понятие. Вооруженные силы эффективно уменьшают потенциал врага. Им все сложнее обороняться от нашего наступления, — утверждает она.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что это нормальный темп украинского контрнаступления. Она утверждает, что бойцы ВСУ уже имеют больше возможностей и сил эффективнее освобождать территорию Украины.

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Война в Украине, Ганна Маляр, контрнаступ, Міноборони України, Україна-Росія
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