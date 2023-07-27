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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бундесвер не має зауважень на стратегічному рівні до дій ЗСУ – Макеєв

Бундесвер не має зауважень на стратегічному рівні до дій ЗСУ – Макеєв
Фото: Генштаб ЗСУ

Керівництво Бундесверу на стратегічному рівні не має жодних зауважень до того, як Збройні сили України захищають свою територію та здійснюють контрнаступ, щоб вигнати російські війська зі своєї землі.

Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв у коментарі журналістам. За його словами, водночас відбувається постійний обмін досвідом і вдосконалення дій ЗСУ.

На його думку, наразі важливий діалог представників України та Міністерства оборони Німеччини. Там відбувається постійний обмін інформацією, рекомендацій для злагодженої роботи підрозділів і застосування військової техніки.

Посол зазначив, що часто українська сторона часто звертається з проханням до Німеччини провести After Action Review – це усталена система аналізу здійснення боїв та інших дій в армії, щоб оцінити ефективність роботи та закріпити певний прогрес.

Водночас посол звернув увагу, що наразі жодна країна світу немає подібного досвіду ведення бойових дій, який отримала Україна.

Саме система After Action Review дає можливість партнерам отримати цінну інформацію, яка допомагає скоригувати власні тактичні та стратегічні підходи, а також покращити процес навчання воїнів ЗСУ, наголосив посол.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, контрнаступ, Німеччина, Україна-Німеччина, українські військові
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