Украина потеряла союзника в Африке: что известно о перевороте в Нигере

В африканской стране Нигере президентская гвардия задержала главу государства Мохамеда Базума и заявила о свержении его власти. Это произошло в среду, 26 июля.

Нигер при правлении Базума был среди союзников Украины, а также одним из четырех государств Африки, которые присоединились к Крымской платформе. Также Нигер поддерживал целостность Украины в ООН.

МИД Украины уже осудил государственный переворот. Так же как и США и ЕС, которые рассматривали Нигер как ключевого партнера в обеспечении безопасности в регионе Сахеля, который страдает от нападений джихадистов и вооруженных банд.

— Пока не известно, как будет развиваться внешняя политика Нигера при правлении военной хунты, но, вероятно, что Украина потеряла одного из друзей в Африке, — пишет BBC.

Несколько недель назад Нигер с визитом посетил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он пообещал стране предоставление сотен миллионов евро на поддержку безопасности и приобретение летального оружия, в частности боеприпасов для вертолетов. Но теперь это обещание могут отменить, ведь Брюссель не поддерживает нелегитимные правительства.

При таких обстоятельствах военная хунта Нигера может обратиться за помощью к России, которая подпитывает развертывание вооруженных конфликтов в соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо, а также африканской стране Судане.

История Нигера с момента обретения независимости от Франции в 1960 году пережила четыре успешных военных переворота. Однако в последние годы страна была менее политически нестабильной. Когда Базум пришел к власти в 2021 году, это была первая демократическая передача власти в стране.

Что известно о перевороте?

Мятежники заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее и пытались заручиться помощью военных.

Сначала офис президента сообщил, что военные и национальная гвардия не поддержали президентскую гвардию, но через некоторое время военные Нигера в телеобращении заявили, что президента Базума сместили, границы закрыли, действие конституции прекращено, а в стране объявлен комендантский час.

Министр иностранных дел Нигера Хассуми Массуду назвал действия солдат попыткой государственного переворота, но заявил, что “вся армия не стояла за переворотом”. В интервью France 24 он призвал мятежников вернуться в свои ряды и сказал, что сейчас продолжаются посреднические усилия по диалогу с мятежниками.

Массуду сказал, что разговаривал с президентом Базумом, который “находится в добром здравии” и не пострадал. По данным издания Jeune Afrique, причиной бунта могло стать намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани.

Президенту Базуму, которого мятежники удерживали в его дворце, звонили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антонио Гутерриш и заверили в своей поддержке.

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