Государственный переворот в Нигере: военные захватили власть и держат президента Базума в заложниках
В Нигере произошел государственный переворот. Военные в заявлении по телевидению объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума и взяли власть под свой контроль.
Об этом сообщает Reuters и AFP.
Полковник Амаду Абдраман, который во время обращения сидел в окружении девяти других офицеров, сказал, что силы обороны и безопасности решили “положить конец режиму… из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления”.
Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции, по которой в течение дня шли концерты и фильмы.
Как известно, еще в среду 26 июля президентская охрана продолжала удерживать президента Нигера Базума в его дворце в столице Ниамеи.
Как пишут издания, президент Бенина Патрис Телон срочно выехал в Нигер, где сотрудники президентской гвардии задержали главу государства Мохамеда Базума с целью проведения переговоров между сторонами.
По словам президента Бенина Талона, он направляется туда после встречи с нигерийским коллегой и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу, чтобы оценить ситуацию.
#BREAKING Niger soldiers claim to have overthrown President Mohamed Bazoum’s government, according to a TV statement.
Top US diplomat Antony Blinken quickly warned that aid to the embattled country depends on “democratic governance”. pic.twitter.com/sJ901bGfBO
— AFP News Agency (@AFP) July 26, 2023
Ранее в тот же день президент Нигера опубликовал заявление, в котором говорилось, что президентская гвардия “зря” начала “антиреспубликанское” движение, однако позже оно было удалено.
Вечером того же дня официальный представитель Европейского Союза сообщил, что переговоры ведутся, и что лидеры ЕС дважды разговаривали с президентом Базумом.
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