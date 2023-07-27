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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Государственный переворот в Нигере: военные захватили власть и держат президента Базума в заложниках

переворот в Нігері
Фото: Getty Images

В Нигере произошел государственный переворот. Военные в заявлении по телевидению объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума и взяли власть под свой контроль.

Об этом сообщает Reuters и AFP.

Полковник Амаду Абдраман, который во время обращения сидел в окружении девяти других офицеров, сказал, что силы обороны и безопасности решили “положить конец режиму… из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления”.

Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции, по которой в течение дня шли концерты и фильмы.

Как известно, еще в среду 26 июля президентская охрана продолжала удерживать президента Нигера Базума в его дворце в столице Ниамеи.

Как пишут издания, президент Бенина Патрис Телон срочно выехал в Нигер, где сотрудники президентской гвардии задержали главу государства Мохамеда Базума с целью проведения переговоров между сторонами.

По словам президента Бенина Талона, он направляется туда после встречи с нигерийским коллегой и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу, чтобы оценить ситуацию.

Ранее в тот же день президент Нигера опубликовал заявление, в котором говорилось, что президентская гвардия “зря” начала “антиреспубликанское” движение, однако позже оно было удалено.

Вечером того же дня официальный представитель Европейского Союза сообщил, что переговоры ведутся, и что лидеры ЕС дважды разговаривали с президентом Базумом.

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Нігерія, переворот
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