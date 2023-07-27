Україна втратила союзника в Африці: що відомо про переворот у Нігері

В африканській країні Нігері президентська гвардія затримала главу держави Мохамеда Базума та заявила про повалення його влади. Це сталося у середу, 26 липня.

Нігер за правління Базума був серед союзників України, а також однією з чотирьох держав Африки, які долучилися до Кримської платформи. Також Нігер підтримував цілісність України в ООН.

МЗС України вже засудив державний переворот. Так само як і США та ЄС, які розглядали Нігер як ключового партнера в гарантуванні безпеки в регіоні Сахелю, який потерпає від нападів джихадистів та озброєних банд.

— Наразі не відомо, як буде розвиватися зовнішня політика Нігеру за правління військової хунти, але, ймовірно, що Україна втратила одного з друзів в Африці, – пише BBC.

Кілька тижнів тому Нігер із візитом відвідав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Він пообіцяв країні надання сотень мільйонів євро на підтримку безпеки і придбання летальної зброї, зокрема боєприпасів для гелікоптерів. Але тепер цю обіцянку можуть скасувати, адже Брюссель не підтримує нелегітимні уряди.

За таких обставин військова хунта Нігеру може звернутися за допомогою до Росії, яка підживлює розгортання збройних конфліктів у сусідніх з Нігером Малі та Буркіна-Фасо, а також африканській країні Судані.

Історія Нігера з моменту здобуття незалежності від Франції у 1960 році пережила чотири успішних військових перевороти. Проте останніми роками країна була менш політично нестабільна. Коли Базум прийшов до влади у 2021 році, це була перше демократичне передання влади в країні.

Що відомо про переворот?

Заколотники заблокували президентський палац у столиці країни Ніамеї та намагалися заручитися допомогою військових.

Спершу офіс президента повідомив, що військові та національна гвардія не підтримали президентську гвардію, але через певний час військові Нігеру у телезверненні заявили, що президента Базума змістили, кордони закрили, дію конституції припинено, а в країні оголошено комендантську годину.

Міністр закордонних справ Нігеру Хассумі Массуду назвав дії солдатів спробою державного перевороту, але заявив, що “вся армія не стояла за переворотом”. В інтерв’ю France 24 він закликав бунтівників повернутися до своїх лав та сказав, що зараз тривають посередницькі зусилля щодо діалогу з заколотниками.

Массуду сказав, що розмовляв з президентом Базумом, який “перебуває в доброму здоров’ї” і не постраждав. За даними видання Jeune Afrique, причиною бунту міг стати намір Базума звільнити командира гвардії генерала Омара Тчіані.

Президенту Базуму, якого заколотники утримували у його палаці, телефонували держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек ООН Антоніо Гутерріш та запевнили у своїй підтримці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.