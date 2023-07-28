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Войска Руанды перешли границу Конго и напали на пограничников: что известно

військові ДР Конго
Фото: Getty Images

Армия Демократической Республики Конго заявила, что силы обороны Руанды накануне пересекли границу Конго и атаковали пограничников. Это может усилить напряженность в отношениях между странами.

Отмечается, что вооруженные силы Демократической Республики Конго смогли отбить атаку руандийских военных, назвав это недопустимой провокацией.

Конго и Руанда с 2022 года находятся в состоянии конфликта. Причиной тому является вооруженная повстанческая группировка M23, действующая на востоке Конго, и которую Киншаса (столица Конго) обвиняет в поддержке Руанды. А власти Руанды отрицают это.

В ООН отмечают, что имеют доказательства того, что войска Руанды воевали вместе с M23 на востоке Конго и снабжали повстанцев оружием.

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Источник: Reuters
Африка, військовослужбовці, ДР Конго
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