Войска Руанды перешли границу Конго и напали на пограничников: что известно
Армия Демократической Республики Конго заявила, что силы обороны Руанды накануне пересекли границу Конго и атаковали пограничников. Это может усилить напряженность в отношениях между странами.
Отмечается, что вооруженные силы Демократической Республики Конго смогли отбить атаку руандийских военных, назвав это недопустимой провокацией.
Конго и Руанда с 2022 года находятся в состоянии конфликта. Причиной тому является вооруженная повстанческая группировка M23, действующая на востоке Конго, и которую Киншаса (столица Конго) обвиняет в поддержке Руанды. А власти Руанды отрицают это.
В ООН отмечают, что имеют доказательства того, что войска Руанды воевали вместе с M23 на востоке Конго и снабжали повстанцев оружием.
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