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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина откроет посольство в Руанде и расширит сотрудничество — МИД

Украина откроет посольство в Руанде и расширит сотрудничество — МИД
Фото: Факты ICTV

Украина откроет посольство в Руанде. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в страну на востоке Африки.

По словам главы МИД, что во время визита в столицу Кигали он провел переговоры с министром иностранных дел Руанды и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.

В частности, стороны обсудили украинскую формулу мира и продовольственную безопасность.

— Мы намерены развивать сотрудничество в торговле, цифровизации, аэрокосмической отрасли, строительстве, образовании и фармацевтике, — отметил Кулеба.

По данным МИД, Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, который совершил визит в Руанду со времени установления дипломатических отношений.

Кулеба отметил, что Руанда уже дала официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигали.

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Источник: МИД
Африка, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, посольства
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