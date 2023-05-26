Украина откроет посольство в Руанде и расширит сотрудничество — МИД

Украина откроет посольство в Руанде. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в страну на востоке Африки.

По словам главы МИД, что во время визита в столицу Кигали он провел переговоры с министром иностранных дел Руанды и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.

В частности, стороны обсудили украинскую формулу мира и продовольственную безопасность.

— Мы намерены развивать сотрудничество в торговле, цифровизации, аэрокосмической отрасли, строительстве, образовании и фармацевтике, — отметил Кулеба.

По данным МИД, Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, который совершил визит в Руанду со времени установления дипломатических отношений.

Кулеба отметил, что Руанда уже дала официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигали.

Источник : МИД

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