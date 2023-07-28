Війська Руанди перейшли кордон Конго і напали на прикордонників: що відомо
Армія Демократичної Республіки Конго заявила, що сили оборони Руанди напередодні перетнули кордон Конго й атакували прикордонників. Це може посилити напруженість у відносинах між країнами.
Зазначається, що збройні сили Демократичної Республіки Конго змогли відбити атаку руандійських військових і назвали це неприпустимою провокацією.
Конго й Руанда з 2022 року перебувають у стані конфлікту. Причиною тому є збройне повстанське угруповання M23, що діє на сході Конго, і яке Кіншаса (столиця Конго) звинувачує в підтримці Руанди. А влада Руанди заперечує це.
В ООН наголошують, що мають докази того, що війська Руанди воювали разом із M23 на сході Конго та постачали повстанцям зброю.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська