Війська Руанди перейшли кордон Конго і напали на прикордонників: що відомо

Армія Демократичної Республіки Конго заявила, що сили оборони Руанди напередодні перетнули кордон Конго й атакували прикордонників. Це може посилити напруженість у відносинах між країнами.

Зазначається, що збройні сили Демократичної Республіки Конго змогли відбити атаку руандійських військових і назвали це неприпустимою провокацією.

Конго й Руанда з 2022 року перебувають у стані конфлікту. Причиною тому є збройне повстанське угруповання M23, що діє на сході Конго, і яке Кіншаса (столиця Конго) звинувачує в підтримці Руанди. А влада Руанди заперечує це.

В ООН наголошують, що мають докази того, що війська Руанди воювали разом із M23 на сході Конго та постачали повстанцям зброю.

Джерело : Reuters

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.