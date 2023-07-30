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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сохранят ли вагнеровцы свою боевую эффективность – объяснение разведки Британии

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Определяющим фактором боевой эффективности частной военной компании Вагнера в будущем будет способность боевиков этой ЧВК защищать свою тяжелую технику, в частности, авиацию.

Об этом 30 июля заявили в разведке Минобороны Великобритании.

Сейчас, добавляют в британском оборонном ведомстве, в районе белорусского села Цель, где, вероятно, после неудачного мятежа разместились вагнеровцы, сосредоточено около 300 палаток и 200 транспортных средств.

Табір вагнерівців у білоруському селі Цель

Фото: Ministry of Defence

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 19 июля.

Согласно отдельным отчетам, большинство транспортных средств – это грузовики, микроавтобусы и немного боевых бронированных машин.

Что случилось с тяжелой техникой ЧВК Вагнера, которую компания использовала в Украине, британской разведке пока не известно.

Представители оборонного ведомства считают реалистичной вероятность, что вагнеровцы были вынуждены вернуть ее российским военным.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Російська агресія, РФ
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