Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії
Визначальним фактором бойової ефективності приватної військової компанії Вагнера в майбутньому буде здатність бойовиків цієї ПВК захищати свою важку техніку, зокрема авіацію.
Про це 30 липня заявили в розвідці Міноборони Великої Британії.
Наразі, додають у британському оборонному відомстві, у районі білоруського села Цель, де, імовірно, після невдалого заколоту розмістилися вагнерівці, зосереджено близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.
Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 19 липня.
Згідно з окремими звітами, більшість транспортних засобів – це вантажівки, мікроавтобуси та небагато бойових броньованих машин.
Що сталося з важкою технікою ПВК Вагнера, яку компанія використовувала в Україні, британській розвідці поки не відомо.
Представники оборонного відомства вважають реалістичною ймовірність, що вагнерівці були змушені повернути її російським військовим.
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