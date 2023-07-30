Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Визначальним фактором бойової ефективності приватної військової компанії Вагнера в майбутньому буде здатність бойовиків цієї ПВК захищати свою важку техніку, зокрема авіацію.

Про це 30 липня заявили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Наразі, додають у британському оборонному відомстві, у районі білоруського села Цель, де, імовірно, після невдалого заколоту розмістилися вагнерівці, зосереджено близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

Табір вагнерівців у білоруському селі Цель

Фото: Ministry of Defence

Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 19 липня.

Згідно з окремими звітами, більшість транспортних засобів – це вантажівки, мікроавтобуси та небагато бойових броньованих машин.

Що сталося з важкою технікою ПВК Вагнера, яку компанія використовувала в Україні, британській розвідці поки не відомо.

Представники оборонного відомства вважають реалістичною ймовірність, що вагнерівці були змушені повернути її російським військовим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Двоє загиблих та вже 20 поранених: що відомо про удар по Сумах
Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії
Окупанти посилили атаки Мар’їнки. В бій кидають в’язнів з загону Шторм-Z
російські окупанти
ЗСУ провели наступальні операції на трьох ділянках фронту і просунулися вперед – ISW
Бої на фронті
Робота проведена філігранно й точно: Гуменюк розповіла подробиці удару по Чонгарському мосту
Чонгар
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь