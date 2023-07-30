Чи збережуть вагнерівці свою бойову ефективність – пояснення розвідки Британії

Визначальним фактором бойової ефективності приватної військової компанії Вагнера в майбутньому буде здатність бойовиків цієї ПВК захищати свою важку техніку, зокрема авіацію.

Про це 30 липня заявили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Наразі, додають у британському оборонному відомстві, у районі білоруського села Цель, де, імовірно, після невдалого заколоту розмістилися вагнерівці, зосереджено близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 19 липня.

Згідно з окремими звітами, більшість транспортних засобів – це вантажівки, мікроавтобуси та небагато бойових броньованих машин.

Що сталося з важкою технікою ПВК Вагнера, яку компанія використовувала в Україні, британській розвідці поки не відомо.

Представники оборонного відомства вважають реалістичною ймовірність, що вагнерівці були змушені повернути її російським військовим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Ministry of Defence

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