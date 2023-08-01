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Юлия Захарченко, редактор ленты

Прямое доказательство для МУС: омбудсмен об отчете РФ по 700 тыс. депортированных из Украины детей

Прямое доказательство для МУС: омбудсмен об отчете РФ по 700 тыс. депортированных из Украины детей
Фото: УНИАН

Доклад уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — это прямое доказательство для Международного уголовного суда, которое свидетельствует о незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратил внимание, что в докладе Львова-Белова сообщает, что Россия за 2022 год вывезла более 700 тыс. украинских детей.

— Под видом “добрых” дел, эвакуации или отдыха Россия вывозит украинских детей на территорию РФ или временно оккупированного Крыма. Жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины, — подчеркнул омбудсмен.

В докладе указано количество детей, которые вывезли и устроили в приемные российские семьи с временно оккупированных территорий Украины (Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей).

По мнению омбудсмена, российская политика против украинских детей является составляющей геноцида, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка. Лубинец подчеркнул, что это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками РФ.

Он призвал международное сообщество обратить внимание на преступления, которые постоянно Россия совершает против украинских детей и принять немедленные меры для прекращения грубых нарушений норм международного права. Он подчеркнул, что миру необходимо способствовать возвращению всех детей на территорию Украины.

Лубинец также обратился к Специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбы с просьбой получить от российской стороны списки депортированных детей и передать Украине.

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Война в Украине, Верховна Рада, Депортация, Дмитрий Лубинец, Україна-Росія, Українці
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