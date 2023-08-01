Прямий доказ для МКС: омбудсмен про звіт РФ щодо 700 тис. депортованих з України дітей

Доповідь уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львови-Бєлової – це прямий доказ для Міжнародного кримінального суду, який свідчить про незаконну депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернув увагу, що у доповіді Львова-Бєлова повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла понад 700 тис. українських дітей.

– Під виглядом “добрих” справ, евакуації чи відпочинку Росія вивозить українських дітей на територію РФ чи тимчасово окупованого Криму. Жертвами депортації стають як вихованці інституційних закладів, так і діти, яких сиротами зробили військові країни-окупанта. Також вивозять і тих, у кого є родинні зв’язки на території України, – наголосив омбудсмен.

У доповіді зазначено кількість дітей, які вивезли та влаштували до прийомних російських родин з тимчасово окупованих територій України (Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей).

На думку омбудсмена, російська політика проти українських дітей є складовою геноциду, порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини. Лубінець наголосив, що це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками РФ.

Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на злочини, які постійно Росія вчиняє проти українських дітей та вжити негайних заходів для припинення грубих порушень норм міжнародного права. Він наголосив, що світу необхідно сприяти поверненню всіх дітей на територію України.

Лубінець також звернувся до Спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих дітей і передати Україні.

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