Называл Украину “рагулятней”: в Одесской области разоблачили поклонника “русского мира”

В Одесской области разоблачили поклонника “русского мира”, который называл родину “рагулятней” и распространял прокремлевскую пропаганду. Уроженца Кривого Рога передали правоохранительным органам.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ГПСУ, пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями СБУ обнаружили гражданина Украины, который планировал выехать в Молдову через пункт пропуска Староказачье.

В Госпогранслужбе отмечают, что во время фильтрационных мероприятий стало известно, что 40-летний житель Днепропетровской области является читателем и подписан на онлайн-ресурсы, которые поддерживают оккупантов. Он записывал свои обращения, в которых распространял нарративы российской пропаганды.

— Псевдоблогер жалеет, что родился в Украине, пренебрежительно называет малую родину “рагулятней” и выражает надежду в невыполнимое — принятие наших территорий в состав страны, которую весь мир признает агрессором, — говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что подробнее о своих пожеланиях и мотивации он будет рассказывать не своим подписчикам, а представителям правоохранительных органов. Распространителя российской пропаганды передали представителям Национальной полиции Украины.

Источник : Госпогранслужба

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