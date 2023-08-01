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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины

Прага Чехія
Фото: Depositphotos

В Чехии планируют продлить временную защиту для украинцев беженцев еще на один год, то есть до конца марта 2025 года.

Об этом сообщают иностранные журналисты со ссылкой на Министерство внутренних дел Чехии, которое подало для согласования поправки к закону Lex Ukraine.

В МВД Чехии отмечают, что пока нет никаких факторов, которые могли бы свидетельствовать о том, что в ближайшее время украинские беженцы смогут вернуться домой в родные города.

По данным чешского МВД, в то же время в рабочих группах Европейского Союза существует консенсус, который касается временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года. Журналисты утверждают, что решение должны принять на уровне ЕС до конца октября.

Однако иностранные аналитики отмечают, что из-за временных рамок нет возможности ждать официального решения Совета Европейского Союза, чтобы начать законодательный процесс на территории Чехии.

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Источник: ČTK

Беженцы, біженці з Донбасу, Война в Украине, Україна-Чехія, Чехия
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