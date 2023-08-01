У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України

У Чехії планують продовжити тимчасовий захист для українців біженців ще на один рік, тобто до кінця березня 2025 року.

Про це повідомляють іноземні журналісти з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чехії, яке подало для узгодження поправки до закону Lex Ukraine.

У МВС Чехії зазначають, що наразі немає жодних факторів, які могли б свідчити про те, що найближчим часом українські біженці зможуть повернутися додому в рідні міста.

За даними чеського МВС, водночас у робочих групах Європейського Союзу існує консенсус, який стосується тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Журналісти стверджують, що рішення мають ухвалити на рівні ЄС до кінця жовтня.

Проте іноземні аналітики зазначають, що через часові межі немає можливості чекати на офіційне рішення Ради Європейського Союзу, щоб розпочати законодавчий процес на території Чехії.

Джерело: ČTK

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