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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Российского туриста поколотили стульями в отеле в Турции

відгамселили російського туриста
Фото: Unsplash

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции избили стульями российского туриста из Подмосковья.

Российский Telegram-канал Shot пишет, что парень по имени Никита поехал на отдых в Турцию со своей девушкой и сестрой.

В первый день отдыха они пошли в ресторан в отеле, где, по их словам, к ним якобы начал приставать отельный фотограф Ричард. Он якобы предложил им покурить кальян, а потом становился “агрессивнее” и якобы стал приставать к другим иностранным туристам.

Через несколько минут Ричард ударил иностранного отдыхающего, а Никита, якобы, бросился их разнимать. Тогда пришла охрана отеля и администратор и завязалась драка.

Российский ресурс пишет, что у туристов “полетели стулья, досталось даже девушке Никиты”. У самого парня множество открытых ран, травма головы и синяки. Он на дневном стационаре в местной больнице.

Охранников отеля якобы отстранили от работы на время пребывания в отеле этих россиян. В качестве компенсации туристам из РФ предложили бунгало на пляже, 25 мин. бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана, который и так входит в путевку.

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Российского туриста поколотили стульями в отеле в Турции

Источник: Shot

Громадянство РФ, Туреччина, Туристы
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