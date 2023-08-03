Російського туриста відлупцювали стільцями у готелі у Туреччині

Співробітники п’ятизіркового готелю у Туреччині побили стільцями російського туриста з Підмосков’я.

Російський Telegram-канал Shot пише, що хлопець на ім’я Микита поїхав на відпочинок до Туреччини зі своєю дівчиною та сестрою.

У перший день відпочинку вони пішли в ресторан у готелі, де, за їхніми словами, до них нібито почав чіплятися готельний фотограф Річард. Він нібито запропонував їм покурити кальян, а потім ставав “агресивнішим” та нібито став чіплятися до інших іноземних туристів.

За кілька хвилин Річард ударив іноземного відпочивальника, а Микита нібито кинувся їх розбороняти. Тоді прийшла охорона готелю та адміністратор, і зав’язалася бійка.

Російський ресурс пише, що у туристів “полетіли стільці, дісталося навіть дівчині Микити”. У самого хлопця безліч відкритих ран, травма голови та синці. Він на денному стаціонарі у місцевій лікарні.

Охоронців готелю нібито відсторони від роботи на час перебування у готелі цих росіян. Як компенсацію туристам із РФ запропонували бунгало на пляжі, 25 хв безоплатного масажу та безоплатне відвідування a la Carte ресторану, який і так входить у путівку.

Джерело: Shot

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