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Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками

Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Фото: Pixabay

В Чехии официанты ресторана Cotton Club, куда поесть зашли две украинки, включили сначала гимн России, а затем сигнал воздушной тревоги.

Об этом в своем TikTok рассказала одна из украинок.

Известно, что девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн страны-агрессора, объяснив, что они из Украины. На это официанты лишь посмеялись, после чего включили сигнал воздушной тревоги.

— Мы вошли внутрь и спросили: “Это гимн России?”, на что нам ответили: “Да”. Сказав, что я украинка, нам ответили: “И что?”, посмеялись и включили звук сирены, — рассказала она.

После такого инцидента и публикации видео в сети, реакция украинцев не заставила себя долго ждать. Пользователи начали писать негативные отзывы на ресторан и ставить ему низкие оценки.

Так, за сутки украинцам удалось снизить рейтинг Cotton Club в Google до 1,5 звезд.

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Война в Украине, Українці, Украинцы в Чехии, Чехия
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