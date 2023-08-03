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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок

Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Фото: Pixabay

У Чехії офіціанти ресторану Cotton Club, куди поїсти зайшли дві українки, ввімкнули спочатку гімн Росії, а потім сигнал повітряної тривоги.

Про це у своєму TikTok розповіла одна з українок.

Відомо, що дівчата звернулися до працівників закладу із проханням вимкнути гімн країни-агресора, пояснивши, що вони з України. На що офіціанти відреагували нечемно, після чого ввімкнули ще й сигнал повітряної тривоги.

– Ми увійшли всередину і запитали: “Це гімн Росії?”, на що нам відповіли: “Так”. Сказавши, що я українка, нам відповіли: “І що?”, посміялися і увімкнули звук сирени, – розповіла вона.

На цей інцидент та відео у мережі відреагували українські користувачі. Вони почали писати негативні відгуки на ресторан та ставити йому низькі оцінки.

Так, за добу українцям вдалося знизити рейтинг Cotton Club у Google до 1,5 зірок.

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Війна в Україні, Українці, Українці в Чехії, Чехія
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