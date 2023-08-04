У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW ) затримало вже 16-го підозрюваного в участі у російській шпигунській мережі.

Як повідомляє видання Wgospodarce.pl, він є 39-річним громадянином Білорусі.

Чоловік брав участь у розвідці військових об’єктів і портів, а також проводив пропагандистську діяльність на користь Росії. Його уже взяли під варту.

Підозрюваний кілька років проживав на території РФ. У 2008-2010 роках працював у Москві, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. У Росії відбув шестирічний термін ув’язнення.

До Польщі він приїхав у 2021 році та зв’язався з координатором шпигунської мережі.

У пресслужбі польського Міністерства внутрішніх справ нагадали, що раніше у цій справі було затримано 15 осіб. Усі вони заарештовані за рішенням суду.

Діяльність шпигунів полягала у розвідці військових об’єктів і критичної інфраструктури в Польщі, моніторингу й документуванні транспортування військової та гуманітарної допомоги для України.

Також група готувалася до пускання під укіс потягів, які везли допомогу Україні, підпалів майна, автомобілів та побиття людей.

Членам шпигунської мережі інкримінують пропагандистську діяльність, спрямовану на розпалювання в Польщі настроїв, спрямованих проти українського народу і проти допомоги Польщі Україні.

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