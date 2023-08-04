Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW ) затримало вже 16-го підозрюваного в участі у російській шпигунській мережі.

Як повідомляє видання Wgospodarce.pl, він є 39-річним громадянином Білорусі.

Чоловік брав участь у розвідці військових об’єктів і портів, а також проводив пропагандистську діяльність на користь Росії. Його уже взяли під варту.

Підозрюваний кілька років проживав на території РФ. У 2008-2010 роках працював у Москві, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. У Росії відбув шестирічний термін ув’язнення.

До Польщі він приїхав у 2021 році та зв’язався з координатором шпигунської мережі.

У пресслужбі польського Міністерства внутрішніх справ нагадали, що раніше у цій справі було затримано 15 осіб. Усі вони заарештовані за рішенням суду.

Діяльність шпигунів полягала у розвідці військових об’єктів і критичної інфраструктури в Польщі, моніторингу й документуванні транспортування військової та гуманітарної допомоги для України.

Також група готувалася до пускання під укіс потягів, які везли допомогу Україні, підпалів майна, автомобілів та побиття людей.

Членам шпигунської мережі інкримінують пропагандистську діяльність, спрямовану на розпалювання в Польщі настроїв, спрямованих проти українського народу і проти допомоги Польщі Україні.

Читайте також
Молдова після розслідування про шпигунів РФ скорочує кількість російських дипломатів
У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

Польща, Шпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РЛС Bystra, гелікоптери та військові: Польща посилює свій кордон з Білоруссю
військові Польщі
Польща продовжить заборону на українську агропродукцію попри рішення Єврокомісії
зерно
Експерт розповів, чому польські військові не збили білоруські вертольоти, які залетіли в Польщу
У Польщі затримали ще одного російського шпигуна
Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви
Моравецький та Науседа
У США відреагували на інцидент із білоруськими гелікоптерами в Польщі
Гелікоптер Мі-24
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
У Польщі затримали ще одного російського шпигуна
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
У Польщі затримали ще одного російського шпигуна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)
У Польщі затримали ще одного російського шпигуна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь