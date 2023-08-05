Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Под Курском прилетело в админздание: губернатор говорит, что это дроны
Около полуночи 4 августа в Рыльске Курской области, что в России, прозвучало несколько взрывов.
Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
По его словам, якобы с украинского беспилотника в Рыльске сбросили взрывные устройства.
Пострадавших якобы нет, однако взрывами повреждены окна в двух административных зданиях, и выбиты стекла в Покровском храме.
Фотографий, подтверждающих взрывы и, что это были именно украинские дроны, нет.
Кроме того, накануне в районе Керченского моста снова было громко — прогремели взрывы.
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