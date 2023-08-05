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Под Курском прилетело в админздание: губернатор говорит, что это дроны

Вибух
Фото: Depositphotos

Около полуночи 4 августа в Рыльске Курской области, что в России, прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

По его словам, якобы с украинского беспилотника в Рыльске сбросили взрывные устройства.

Пострадавших якобы нет, однако взрывами повреждены окна в двух административных зданиях, и выбиты стекла в Покровском храме.

Фотографий, подтверждающих взрывы и, что это были именно украинские дроны, нет.

Кроме того, накануне в районе Керченского моста снова было громко — прогремели взрывы.

Взрыв, Курськ, Росія
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