В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
В районе Керченского моста, которые соединяет оккупированный Крым и материковую Россию, прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные и пророссийские Telegram-каналы.
Примечательно, что перед этим, в 23:26, движение автотранспорта на Керченском мосту было временно перекрыто, как свидетельствует канал российского информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали “сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности”.
Также сообщается, что на Керченском мосту выключили свет, что, вероятно, связано с попытками оккупантов себя обезопасить.
Параллельно с этим появляются сообщения об одновременных атаках по мосту, как надводными дронами, так и авиационными беспилотниками.
Впоследствии появилась информация о новых взрывах.
Сейчас гауляйтеры оккупированного Крыма не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.