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Илья Нежигай, редактор ленты

В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто

керченський міст
Фото: Getty Images

В районе Керченского моста, которые соединяет оккупированный Крым и материковую Россию, прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные и пророссийские Telegram-каналы.

Примечательно, что перед этим, в 23:26, движение автотранспорта на Керченском мосту было временно перекрыто, как свидетельствует канал российского информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали “сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности”.

Также сообщается, что на Керченском мосту выключили свет, что, вероятно, связано с попытками оккупантов себя обезопасить.

Параллельно с этим появляются сообщения об одновременных атаках по мосту, как надводными дронами, так и авиационными беспилотниками.

Впоследствии появилась информация о новых взрывах.

Сейчас гауляйтеры оккупированного Крыма не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Керченский мост, Крым
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