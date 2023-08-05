Під Курськом прилетіло в адмінбудівлю: губернатор говорить, що то дрони

Близько опівночі 4 серпня у Рильську Курської області, що в Росії, пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

За його словами, начебто з українського безпілотника у Рильську скинули вибухові пристрої.

Постраждалих нібито немає, проте вибухами пошкоджені вікна у двох адміністративних будівлях, та вибито скло у Покровському храмі.

Фотографій, які б підтверджували вибухи та, що то були саме українські дрони, немає.

Крім того, напередодні у районі Керченського мосту знову було гучно – прогриміли вибухи.

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