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Юлия Захарченко, редактор ленты

Системы для разминирования и разведки: какую военную помощь ВСУ получили от Германии

танк Т-72
Фото: Getty Images

Правительство Германии обновило перечень военной помощи, предоставленной Украине для защиты в полномасштабной войне против России.

По данным Федерального правительства Германии, Украина за последнюю неделю получила два танка для разминирования WISENT 1, а также 11 противоминных плугов для танков Т-72.

В то же время ВСУ получили пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов, девять машин для охраны границы.

В правительстве Германии отмечают, что передали Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией. В Берлине также обновили перечень помощи, которую планируют выделить ВСУ.

Среди нее — 40 боевых машин пехоты Marder, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, 18 тыс. переносных противотанковых систем.

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Война в Украине, ВСУ, Німеччина, Розмінування Донбасу, Украина-Германия, українські військові
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