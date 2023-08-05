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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Системи для розмінування та розвідки: яку військову допомогу ЗСУ отримали від Німеччини

танк Т-72
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні для захисту в повномасштабній війні проти Росії.

За даними Федерального уряду Німеччини, Україна за останній тиждень отримала два танки для розмінування WISENT 1, а також 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Водночас ЗСУ отримали п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE, три розвідувальні безпілотники Vector, п’ять мобільних антенно-баштових комплексів, дев’ять машин для охорони кордону.

В уряді Німеччини зазначають, що передали Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією. У Берліні також оновили перелік допомоги, яку планують виділити ЗСУ.

Серед неї – 40 бойових машин піхоти Marder, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE, 18 тис. переносних протитанкових систем.

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Війна в Україні, ЗСУ, Німеччина, Розмінування Донбасу, Україна-Німеччина, українські військові
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