Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина объявила об угрозе для судоходства в портах РФ в Черном море
Украина объявила о военной угрозе для судоходства в российских портах в Черном море.
Об этом говорится в уведомление (Coastal Warning) Держгидрографии.
– Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи, Тамани, – говорится в сообщении.
Предупреждение выпустили 4 августа до дальнейшей отмены.
Ранее Министерство обороны Украины предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.
Судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное с 20 июля 2023 года.
Источник: Интерфакс-Украина
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