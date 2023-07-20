Украина будет считать суда, идущие в подконтрольные РФ порты в Черном море, носителями военных грузов

С 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и морских портов на временно оккупированной территории Украины, могут рассматриваться Украиной как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Таким образом украинское оборонное ведомство ответило на заявления Кремля, что корабли, которые направляются в украинские порты, якобы будут считаться несущими военные грузы.

В Минобороны подчеркнули, что Россия, угрожая гражданским судам, которые перевозят продовольствие из украинских портов, а также атакуя гражданскую инфраструктуру, превратила Черное море в зону опасности.

В заявлении говорится об угрозе прежде всего для “российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов на временно оккупированной Россией территории Украины”.

— Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера Москва доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море, — говорится в заявлении.

В Министерстве добавили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное, начиная с 5 часов утра 20 июля 2023 года. Там добавили, что соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

Ранее Минобороны страны-агрессора заявило, что любое судно, которое будет направляться в украинские порты, будет считаться “потенциальным перевозчиком грузов военного назначения”.

Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”.

Источник : Минобороны

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