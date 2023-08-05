Україна оголосила про загрозу для судноплавства в портах РФ у Чорному морі

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в російських портах у Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні (Coastal Warning) Держгідрографії.

– Військова загроза. Акваторія внутрішнього й зовнішнього рейдів портів Анапи, Новоросійська, Геленджика, Туапсе, Сочі, Тамані, – йдеться в повідомленні.

Попередження випустили 4 серпня до подальшого скасування.

Раніше Міністерство оборони України попередило, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України заборонено як небезпечне з 20 липня 2023 року.

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