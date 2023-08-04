Саудовская Аравия проинформирует Россию о результатах мирного саммита по Украине — Politico

В эти выходные 5-6 августа в город Джидда в Судовской Аравии съедутся десятки советников по национальной безопасности и высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить мирный план по Украине.

Об этом пишет издание Politico.

Цель встречи — объединить страны глобального Юга, такие как Индия, Бразилия и ЮАР, а также страны Европейского Союза, США и Канаду для поддержки мирного плана Украины.

Бразилия и Индия не всегда занимали однозначную позицию по отношению к войне России против Украины; Европейский Союз и Украина хотят привлечь их на свою сторону. России на этой встрече не будет, Китая тоже.

Издание отмечает, что эта дипломатическая встреча — последняя попытка Саудовской Аравии восстановить свой имидж после убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги в Стамбуле.

На прошлой неделе в Джидду прибыл советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на фоне сообщений о том, что в ближайшее время может быть достигнут прорыв на Ближнем Востоке, охватывающий израильско-палестинский конфликт. Теперь Эр-Рияд попытается стать площадкой для обсуждения мирного плана Украины.

С момента начала войны Саудовская Аравия поддерживала прямые контакты с Москвой, но и пыталась добиться возвращения украинских детей, вывезенных в Россию.

И Саудовская Аравия, и Россия являются членами группы стран — экспортеров нефти ОПЕК+, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в прошлом месяце провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным после решения его страны сократить добычу нефти.

Хотя пока не ясно, будет ли Мухаммед бин Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию о ее результатах.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что рассматривает этот саммит как шаг на пути к глобальному саммиту мира, который должен состояться осенью. Тогда соберутся главы государств и правительств в рамках G20 или Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, Украина решительно настаивает только на своем мирном плане.

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