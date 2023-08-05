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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна у Саудівській Аравії зробить спробу ізолювати та послабити Росію – NYT

Україна у Саудівській Аравії зробить спробу ізолювати та послабити Росію – NYT
Фото: Офіс президента

На зустрічі у Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн, що стане початком ширшої кампанії, спрямованої на нарощування дипломатичного потенціалу для ізоляції та ослаблення Росії в найближчі місяці.

Про це пише американська газета The New York Times.

Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів із близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі. Серед них – Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни Перської затоки, які намагалися підтримувати хороші відносини як з Україною, так і з Росією, протягом повномасштабної війни.

Зазначається, що багато запрошених урядів відкидають концепцію вибору сторони, розглядаючи війну як змагання між глобальними державами, в якому вони не хочуть брати участі.

– Ця зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, стане основним дипломатичним кроком України в найближчі місяці, спрямованим на те, щоби спробувати послабити Росію, – пише газета.

Водночас, зазначається, що українські та західні офіційні особи намагаються бути стриманими від очікувань цих переговорів, наголошуючи, що вони навряд чи наблизять закінчення війни і що багато запрошених країн навряд чи змінять свою позицію.

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У Джидді будуть присутні нейтральні країни, такі, як Індонезія, Індія, Мексика і Південна Африка. Всі вони, пише NYT, прагнуть побачити закінчення війни, зважаючи на економічні труднощі, які вона спричинила, але цього може бути недостатньо, щоб змусити їх виступити проти Москви.

– Для України ця зустріч відбувається у вирішальний момент, – зауважує газета.

Вибір Саудівської Аравії як місця проведення саміту не був випадковим, кажуть українські чиновники. Як і багато країн Близького Сходу, Саудівська Аравія дотримується виваженої позиції щодо війни, надаючи фінансову допомогу Україні, хоча й розвиває тісні зв’язки з Росією.

Китай, який ухилився від участі у схожій зустрічі в червні в Копенгагені, заявив, що буде присутній у Джидді. Це може свідчити про поглиблення його зв’язків з країною, яка приймає саміт. Пекін намагається балансувати на межі, заявляючи про нейтралітет у війні, попри те, що надає РФ підтримку.

Наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Алісія Бачульська зазначила, що участь Китаю не означає, що він змінює свою позицію щодо війни. Але це може допомогти відшліфувати ретельно культивовані зусилля, спрямовані на те, щоб виглядати відповідальним і нейтральним гравцем.

Для Саудівської Аравії, яка вже давно виступає посередником у врегулюванні регіональних конфліктів, зустріч у Джидді знаменна тим, що королівство бере активну участь у вирішенні кризи найвищого світового пріоритету.

Для 38-річного принца Мухаммада бін Салмана аль Сауда переговори цими вихідними – ще один шанс спробувати позиціонувати себе як світового лідера з впливом далеко за межами свого регіону і як посередника, який може посадити за стіл переговорів нейтральні держави.

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Джерело: NYT
Війна в Україні, Саудівська Аравія, Україна
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