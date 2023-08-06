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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сугробы посреди лета: в Германии из-за града и ливня вывели снегоуборочную технику

Сугробы посреди лета: в Германии из-за града и ливня вывели снегоуборочную технику

В немецком городе Ройтлинген произошел мощный ураган и сильный ливень с градом. В результате образовался покров из града толщиной 30 сантиметров.

В следствии этого, в городе пришлось расчищать улицы снегоуборочной техникой. И это все — среди лета.

Кроме того, сильный ливень затопил подземные автостоянки, подвалы и жилые дома. Ликвидировали последствия шторма около 250 членов профессиональной пожарной команды и всех подразделений добровольной пожарной команды.

Также из-за непогоды за считанные минуты уровень воды в реке Эхац поднялся на 1,5 метра и она на некоторое время вышла из берегов.

Сообщается, что уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют обычную летнюю погоду — солнце и жару.

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Источник: Zeit

Фото: скрин с видео

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