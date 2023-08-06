Сугробы посреди лета: в Германии из-за града и ливня вывели снегоуборочную технику
В немецком городе Ройтлинген произошел мощный ураган и сильный ливень с градом. В результате образовался покров из града толщиной 30 сантиметров.
В следствии этого, в городе пришлось расчищать улицы снегоуборочной техникой. И это все — среди лета.
Hagel in #Reutlingen (BaWü) am 04.08.2023 pic.twitter.com/E8nHyYm8W5
— McCrushi (@McCrushi) August 5, 2023
Кроме того, сильный ливень затопил подземные автостоянки, подвалы и жилые дома. Ликвидировали последствия шторма около 250 членов профессиональной пожарной команды и всех подразделений добровольной пожарной команды.
Gebt dem Postboten eine Beförderung! #reutlingen #hagel pic.twitter.com/sNl3V9HrRQ
— vfbro (@vfbro) August 4, 2023
Также из-за непогоды за считанные минуты уровень воды в реке Эхац поднялся на 1,5 метра и она на некоторое время вышла из берегов.
Сообщается, что уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют обычную летнюю погоду — солнце и жару.
Источник: Zeit
Фото: скрин с видео
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