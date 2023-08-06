Кучугури посеред літа: у Німеччині через град та зливу вивели снігоприбиральну техніку

У німецькому місті Ройтлінген стався потужний ураган та сильна злива з градом. Унаслідок цього утворився покрив із граду завтовшки 30 сантиметрів.

Внаслідок цього, у місті довелося розчищати вулиці снігоприбиральною технікою. І це все – серед літа.

Крім того, сильна злива затопила підземні автостоянки, підвали та житлові будинки. Ліквідували наслідки шторму близько 250 членів професійної пожежної команди та всіх підрозділів добровільної пожежної команди.

Також через негоду за лічені хвилини рівень води в річці Ехац піднявся на 1,5 метра і вона на деякий час вийшла з берегів.

Повідомляється, що вже найближчими днями синоптики прогнозують звичайну літню погоду – сонце та спеку.

Джерело: Zeit

Фото: скрін з відео

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