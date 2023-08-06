Кучугури посеред літа: у Німеччині через град та зливу вивели снігоприбиральну техніку
У німецькому місті Ройтлінген стався потужний ураган та сильна злива з градом. Унаслідок цього утворився покрив із граду завтовшки 30 сантиметрів.
Внаслідок цього, у місті довелося розчищати вулиці снігоприбиральною технікою. І це все – серед літа.
Hagel in #Reutlingen (BaWü) am 04.08.2023 pic.twitter.com/E8nHyYm8W5
— McCrushi (@McCrushi) August 5, 2023
Крім того, сильна злива затопила підземні автостоянки, підвали та житлові будинки. Ліквідували наслідки шторму близько 250 членів професійної пожежної команди та всіх підрозділів добровільної пожежної команди.
Gebt dem Postboten eine Beförderung! #reutlingen #hagel pic.twitter.com/sNl3V9HrRQ
— vfbro (@vfbro) August 4, 2023
Також через негоду за лічені хвилини рівень води в річці Ехац піднявся на 1,5 метра і вона на деякий час вийшла з берегів.
Повідомляється, що вже найближчими днями синоптики прогнозують звичайну літню погоду – сонце та спеку.
Джерело: Zeit
Фото: скрін з відео