Прибудут к осени: США отправят в Украину первую партию танков Abrams
Первая партия танков Abrams, которые предоставляют Соединенные Штаты Америки, одобрена для отправки на территорию Украины. Танки должны прибыть в Украину в начале осени.
Об этом заявил начальник отдела закупок Сухопутных войск США Дуг Буш в комментарии иностранным журналистам.
— Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всеми вещами, которые с ними идут. Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные средства. Вы знаете, это не только танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в пути, — утверждает Буш.
В мае США начали обучение украинцев на танках в Германии. По данным иностранных изданий, 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев. А недавно они были официально одобрены на передачу.
США сократили время, которое обычно требуется для доставки танков, решив в начале этого года передать более старые модели M1-A1 вместо более современной версии танка.
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