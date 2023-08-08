Прибудуть до осені: США відправлять в Україну першу партію танків Abrams

Першу партію танків Abrams, які надають Сполучені Штати Америки, схвалено для відправлення на територію України. Танки мають прибути в Україну на початку осені.

Про це заявив начальник відділу закупівель Сухопутних військ США Дуг Буш у коментарі іноземним журналістам.

– Тепер вони повинні потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усіма речами, які з ними йдуть. Боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Ви знаєте, це не тільки танки, це повний пакет, який йде з ним. Це все ще на шляху, – стверджує Буш.

У травні США почали навчання українців на танках у Німеччині. За даними іноземних видань, 31 танк, призначений для України, проходив ремонт і підготовку до відправлення протягом кількох місяців. А нещодавно вони були офіційно схвалені на передавання.

США скоротили час, який зазвичай потрібен для доставлення танків, вирішивши на початку цього року передати старіші моделі M1-A1 замість сучаснішої версії танка.

Джерело : CNN

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