Данилов объяснил, почему Германия изменила позицию по передаче ракет Taurus
Германия изменила позицию относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку поняла все коварство РФ, которое страна-агрессор продемонстрировала не только на территории нашего государства, но и на Африканском континенте.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он отметил, что Украина обращается к государствам-партнерам, чтобы они помогли с вооружением для освобождения оккупированных территорий, а не для ударов по территории РФ.
— Германия и Франция изменили позицию, на сегодняшний день они максимально сотрудничают с нашей страной. Они понимают все коварство РФ, которое она продемонстрировала не только во время нашей войны, но и во время тех событий, которые происходят на Африканском континенте. РФ хочет попытаться захватить влияние на территориях, к которым не имеет никакого отношения, — сказал Данилов во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.
Ранее стало известно, что ключевые парламентские фракции Германии достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
Ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км производятся в ФРГ с 2005 года, на вооружении Бундесвера их 600 штук.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко