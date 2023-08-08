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Данилов объяснил, почему Германия изменила позицию по передаче ракет Taurus

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Германия изменила позицию относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку поняла все коварство РФ, которое страна-агрессор продемонстрировала не только на территории нашего государства, но и на Африканском континенте.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что Украина обращается к государствам-партнерам, чтобы они помогли с вооружением для освобождения оккупированных территорий, а не для ударов по территории РФ.

— Германия и Франция изменили позицию, на сегодняшний день они максимально сотрудничают с нашей страной. Они понимают все коварство РФ, которое она продемонстрировала не только во время нашей войны, но и во время тех событий, которые происходят на Африканском континенте. РФ хочет попытаться захватить влияние на территориях, к которым не имеет никакого отношения, — сказал Данилов во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

Ранее стало известно, что ключевые парламентские фракции Германии достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км производятся в ФРГ с 2005 года, на вооружении Бундесвера их 600 штук.

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Война в Украине, Алексей Данилов, Російська агресія
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