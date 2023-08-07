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Юлия Захарченко, редактор ленты

Присутствие Китая на саммите в Джидде свидетельствует о том, что РФ становится все более изолированной — FT

Присутствие Китая на саммите в Джидде свидетельствует о том, что РФ становится все более изолированной — FT
Фото: Офис президента

Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию полномасштабной войны России против Украины.

Об этом заявили европейские чиновники, которые приветствовали участие Китая в форуме в Саудовской Аравии, на котором не присутствовала Москва.

Переговоры в Джидде, в которых приняли участие десятки стран и которые были сосредоточены на мирном плане из 10 пунктов, предложенном Киевом, завершились. Присутствие Пекина, который неделями ранее отказался участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, стало главным событием среди участников мероприятия.

В частности, Китай объявил о партнерстве с Россией еще до полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Тогда Пекин не осудил это нападение.

Один из европейских дипломатов сказал, что Китай якобы выглядит конструктивным и стремится показать, что он не похож на Россию. Само присутствие Китая свидетельствует о том, что РФ становится все более изолированной, подчеркнул дипломат.

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Источник: Financial Times
Война в Украине, Китай, Росія, Саудівська Аравія
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