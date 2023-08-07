Присутність Китаю на саміті у Джидді свідчить про те, що РФ стає все більш ізольованою – FT

Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявили європейські чиновники, які привітали участь Китаю у форумі в Саудівській Аравії, на якому не була присутня Москва.

Переговори в Джидді, в яких взяли участь десятки країн і які були зосереджені на мирному плані з 10 пунктів, запропонованому Києвом, завершилися. Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, стала головною подією серед учасників заходу.

Зокрема, Китай оголосив про партнерство з Росією ще до повномасштабного вторгнення Москви до України в лютому 2022 року. Тоді Пекін не засудив цей напад.

Один з європейських дипломатів сказав, що Китай нібито виглядає конструктивним і прагне показати, що він не схожий на Росія. Сама присутність Китаю свідчить про те, що РФ стає все більш ізольованою, наголосив дипломат.

Джерело : Financial Times

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