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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Присутність Китаю на саміті у Джидді свідчить про те, що РФ стає все більш ізольованою – FT

Присутність Китаю на саміті у Джидді свідчить про те, що РФ стає все більш ізольованою – FT
Фото: Офіс президента

Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявили європейські чиновники, які привітали участь Китаю у форумі в Саудівській Аравії, на якому не була присутня Москва.

Переговори в Джидді, в яких взяли участь десятки країн і які були зосереджені на мирному плані з 10 пунктів, запропонованому Києвом, завершилися. Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, стала головною подією серед учасників заходу.

Зокрема, Китай оголосив про партнерство з Росією ще до повномасштабного вторгнення Москви до України в лютому 2022 року. Тоді Пекін не засудив цей напад.

Один з європейських дипломатів сказав, що Китай нібито виглядає конструктивним і прагне показати, що він не схожий на Росія. Сама присутність Китаю свідчить про те, що РФ стає все більш ізольованою, наголосив дипломат.

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Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Китай, Росія, Саудівська Аравія
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