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Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть только оккупированные территории Украины, которые скоро освободят: Подоляк ответил Пескову

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Нет никаких территорий Украины, которые якобы записаны в российскую Конституцию. Есть только временно оккупированные территории Украины, которые вскоре освободят от контроля Москвы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, на временно захваченных территориях продолжаются активные боевые действия, направленные на освобождение украинских городов и населенных пунктов от российской оккупации.

По мнению Подоляка, все оккупированные территории Украины будут освобождены. Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, Конституция РФ не имеет никакого отношения к утвержденным юридическим документам, поэтому ее содержание не могут принимать к рассмотрению.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил в комментарии иностранным изданиям, что Кремль якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех уже захваченных областей и Крыма, незаконно вписанных в документы Москвы.

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Война в Украине, Дмитрий Песков, Конституция, Михаил Подоляк, Офис президента, Україна-Росія
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