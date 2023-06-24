В России обвалился курс рубля на фоне событий с ЧВК Вагнера

Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют на фоне внутренней дестабилизации в РФ: бунта ЧВК Вагнера во главе с ее основателем Евгением Пригожиным.

По данным российских пропагандистских СМИ, курс рубля демонстрирует активное падение.

Во многих банках курс доллара уже превысил 90 рублей, а евро – 100 рублей.

Самые высокие курсы предлагает Росбанк – 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро. В Сбербанке доллар продают по 88,33 рубля, а евро – по 94,16 рубля.

А в Промсвязьбанке курс российской валюты составляет 84,87 рубля за доллар и 93,06 рубля за евро.

Журналисты российской версии журнала Forbes информируют, что банки отреагировали на заявление главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Ряд российских финучреждений сразу установили на 24 июня курс покупки доллара выше 90 рублей, а евро – более 100 рублей.

Официальный курс российского Центрального банка на 24 июня составляет 84,1 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро, что не соответствует реалиям рынка.

Акции крупнейших компаний потеряли до 4% стоимости на вечерней сессии Мосбиржи 23 июня. Лидерами снижения оказались бумаги En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) Сургутнефтегаза (-3,59%) и Fix Price (-3,49%) .

Как известно, вечером 23 июня владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил армию РФ, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в якобы нанесении удара по тыловым базам “вагнеровцев” и объявил о планах “отомстить”.

В настоящее время “вагнеровцы” захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону: штаб Южного военного округа, администрацию, управления ФСБ и МВД. Есть информация о захвате военных объектов в Воронеже и продвижении ЧВК Вагнера в направлении Москвы.

В столице РФ, Московской области и других российских регионах введен режим контртеррористической операции.

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Источник : Медуза

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