Упал до самого низкого уровня с марта 2022 года: российский рубль продолжает идти ко дну
Курс рубля на Московской бирже продолжает падать, обновив минимумы впервые с конца марта 2022 года.
С начала торгов на Мосбирже в среду, 5 июля, курс доллара США вырос на 1,87 рубля или на 2,1% — до 91,05 руб. Таким образом он превзошел отметку в 90 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
Курс евро с начала торгов вырос на 2 рубля или 2,07% и достиг отметки 99,25 руб.
Курс рубля снижается с середины мая. Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов заявлял, что в текущих условиях власти РФ считают оптимальным курс рубля на уровне 80-90 руб. за доллар. В конце 2022 года Белоусов говорил, что оптимальным для экономики России будет курс 70-80 рублей за доллар
В день, когда главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о походе на Москву, российские банки дополнительно резко повысили курсы валют: в большинстве стоимость доллара превысила 90 рублей, а евро — 100 рублей.
Заявления о вероятном начале переворота в России ударили также по акциям крупнейших российских компаний. Через несколько дней рубль возобновил падение, обновляя минимумы более чем за год.
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