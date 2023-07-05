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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Упал до самого низкого уровня с марта 2022 года: российский рубль продолжает идти ко дну

рублі російські
Фото: Pixabay

Курс рубля на Московской бирже продолжает падать, обновив минимумы впервые с конца марта 2022 года.

С начала торгов на Мосбирже в среду, 5 июля, курс доллара США вырос на 1,87 рубля или на 2,1% — до 91,05 руб. Таким образом он превзошел отметку в 90 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Курс евро с начала торгов вырос на 2 рубля или 2,07% и достиг отметки 99,25 руб.

Курс рубля снижается с середины мая. Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов заявлял, что в текущих условиях власти РФ считают оптимальным курс рубля на уровне 80-90 руб. за доллар. В конце 2022 года Белоусов говорил, что оптимальным для экономики России будет курс 70-80 рублей за доллар

В день, когда главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о походе на Москву, российские банки дополнительно резко повысили курсы валют: в большинстве стоимость доллара превысила 90 рублей, а евро — 100 рублей.

Заявления о вероятном начале переворота в России ударили также по акциям крупнейших российских компаний. Через несколько дней рубль возобновил падение, обновляя минимумы более чем за год.

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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

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