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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Джидде согласовали не все пункты Формулы мира: Ермак объяснил причины и дальнейшие действия

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Во время саммита в Джидде участвовавшие страны не пришли к полному согласию по всем пунктам Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Однако сейчас продолжается диалог, который касается спорных вопросов.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга с журналистами. По его словам, несмотря на общую поддержку, есть страны, которые не согласны со всеми пунктами Формулы мира.

— Если бы все страны уже сейчас сказали: да, мы со всем согласны, то мы до конца месяца уже принимали бы саммит мира. Есть пункты, по которым вообще нет возражений. И есть те, по которым диалог продолжается, — утверждает Ермак.

По его словам, без споров — пункт о территориальной целостности, независимости и суверенитете Украины, что подтвердили многие страны.

Среди проблемных пунктов — о справедливости, предусматривающей наказание российских властей, других виновных в полномасштабной агрессии и военных преступлениях.

— Не потому, что они против, а они требуют больше объяснений, как это будет происходить, — объяснил руководитель Офиса президента.

Он сообщил, что вскоре состоится встреча, во время которой обсудят именно проблемные пункты. Ермак уверяет, что сегодня не рассматривают других инициатив, кроме Формулы мира Украины.

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Андрій Єрмак

Андрій Єрмак, Война в Украине, Офис президента, Формула миру
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