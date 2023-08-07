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Юлия Захарченко, редактор ленты

Принять за основу и зафиксировать окончание войны: Ермак о целях следующих саммитов по Формуле мира

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Количество государств, которые поддерживают Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, может увеличиться до 60 стран. Следующая встреча советников глав государств и правительств, направленная на ее обсуждение, состоится позже.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга. По его словам, уже согласовано следующую встречу, а на этой неделе состоятся встречи послов для привлечения большего количества стран.

Первый саммит мира, который состоялся в Саудовской Аравии в течение 5-6 августа, должен взять мирный план Украины за основу, а второй — принять международный документ, который зафиксирует окончание войны, подчеркнул Ермак.

Между этими саммитами состоятся международные конференции, во время которых обсудят каждый пункт. По словам руководителя Офиса президента, они могут пройти в разное время в разных странах мира.

В Джиджи в течение 5-6 августа состоялась встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран, которые собрались для обсуждения ключевых принципов восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Формула миру Зеленського

По данным из открытых источников известно, что Формула мира президента Зеленского содержит 10 пунктов.

Среди них — радиационная и ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В то же время Украина просит возвращения справедливости, то есть трибунал против лиц, виновных в полномасштабной агрессии, компенсацию ущерба, противодействия экоциду, гарантий безопасности для недопущения эскалации, фиксации окончания войны.

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Принять за основу и зафиксировать окончание войны: Ермак о целях следующих саммитов по Формуле мира

Андрій Єрмак, Война в Украине, Офис президента, Саміт, Саудівська Аравія, Формула миру
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