У Джидді погодили не всі пункти Формули миру: Єрмак пояснив причини та подальші дії

Під час саміту в Джидді країни, які брали участь, не дійшли до повної згоди в усіх пунктах Формули миру президента України Володимира Зеленського. Однак нині триває діалог, який стосується суперечливих питань.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу з журналістами. За його словами, попри загальну підтримку, є країни, які не згодні з усіма пунктами Формули миру.

– Якби всі країни вже зараз сказали: так, ми з усім згодні, то ми до кінця місяця вже приймали б саміт миру. Є пункти, за якими взагалі нема заперечень. І є ті, за якими діалог триває, – стверджує Єрмак.

За його словами, без суперечок – пункт про територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України, що підтвердили багато країн.

Серед проблемних пунктів – про справедливість, що передбачає покарання російської влади, інших винних у повномасштабній агресії та воєнних злочинах.

– Не тому, що вони проти, а вони потребують більше пояснень, як це відбуватиметься, – пояснив керівник Офісу президента.

Він повідомив, що незабаром відбудеться зустріч, під час якої обговорять саме проблемні пункти. Єрмак запевняє, що сьогодні не розглядають інших ініціатив, крім Формули миру України.

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