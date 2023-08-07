Є лише окуповані території України, які скоро звільнять: Подоляк відповів Пєскову

Немає жодних територій України, які нібито записані у російську Конституції. Є лише тимчасово окуповані території України, які незабаром звільнять від контролю Москви.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, на тимчасово захоплених територіях тривають активні бойові дії, спрямовані на звільнення українських міст і населених пунктів від російської окупації.

На думку Подоляка, всі окуповані території України будуть звільненими. Радник керівника Офісу президента наголосив, Конституція РФ не має жодного стосунку до затверджених юридичних документів, тому її зміст не можуть брати до розгляду.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив у коментарі іноземним виданням, що Кремль нібито не претендує на інші території України, крім чотирьох вже захоплених областей і Криму, незаконно вписаних у документи Москви.

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