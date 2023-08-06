Если кому-то кажется, что война “где-то там”, то нужно возвращаться в реальность — Зеленский
Украине нужна только сила и максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, что война “где-то там” и победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность.
Об этом заявил в вечернем видеообращении за 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.
— Только всем народом мы это пройдем. Надо ежедневно давать результат для Украины, для всех, кто борется ради Украины, — утверждает глава государства.
Президент заверил, что Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила наше государство и позиции.
Он отметил, что запланирована новая коммуникация с партнерами ради оборонных пакетов для Украины.
По словам главы государства, также планируют добавить еще больше содержания международным мероприятиям августа — сентября, которые уже запланированы.
— И Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира. Конечно, мы продолжим внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями, — уверяет Зеленский.
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто приближает победу Украины в войне России с помощью максимальной сосредоточенности и борьбы.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко