Если кому-то кажется, что война “где-то там”, то нужно возвращаться в реальность — Зеленский

Украине нужна только сила и максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, что война “где-то там” и победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность.

Об этом заявил в вечернем видеообращении за 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.

— Только всем народом мы это пройдем. Надо ежедневно давать результат для Украины, для всех, кто борется ради Украины, — утверждает глава государства.

Президент заверил, что Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила наше государство и позиции.

Он отметил, что запланирована новая коммуникация с партнерами ради оборонных пакетов для Украины.

По словам главы государства, также планируют добавить еще больше содержания международным мероприятиям августа — сентября, которые уже запланированы.

— И Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира. Конечно, мы продолжим внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями, — уверяет Зеленский.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто приближает победу Украины в войне России с помощью максимальной сосредоточенности и борьбы.

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