Удвоение Кремлем ресурсов для Росгвардии свидетельствует, что это военное формирование является одним из ключевых для обеспечения безопасности режима.

Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали подписанный 4 августа президентом РФ Владимиром Путиным закон, позволяющий оснастить Росгвардию тяжелым вооружением.

Правдивость выводов британских разведчиков подтверждают и предварительные заявления главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что тяжелая техника для его формирования должна включать артиллерию и ударные вертолеты.

Следует отметить, что решение об усилении Росгвардии Путин принял после неудачного мятежа владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года.

К слову, именно подавлением угрозы внутренней безопасности, которым и был “поход Пригожина на Москву”, должна была заниматься созданная в 2016 году Росгвардия.

Глава Росгвардии, бывший охранник Путина Виктор Золотов, убеждал, что его силы безупречно сработали во время мятежа Пригожина, хотя никаких доказательств их эффективных действий нет.

Известно, что на передовой в данный момент находится до 200 тыс. росгвардейцев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

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Источник : Ministry of Defence

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