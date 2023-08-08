Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Путін хоче оснастити Росгвардію важким озброєнням: про що це свідчить

володимир путін
Фото: Getty Images

Подвоєння Кремлем ресурсів для Росгвардії свідчить, що це військове формування є одним із ключових для забезпечення безпеки режиму.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували підписаний 4 серпня президентом РФ Володимиром Путіним закон, що дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

Правдивість висновків британських розвідників підтверджують і попередні заяви очільника Росгвардії Віктора Золотова про те, що важка техніка для його формування повинна включати артилерію та ударні вертольоти.

Варто наголосити, що рішення про посилення Росгвардії Путін ухвалив після невдалого заколоту власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина в червні 2023 року.

До слова, саме придушенням загрози внутрішній безпеці, яким і був “похід Пригожина на Москву”, мала б займатись створена у 2016 році Росгвардія.

Очільник Росгвардії, колишній охоронець Путіна Віктор Золотов, переконував, що його сили бездоганно спрацювали під час заколоту Пригожина, хоч жодних доказів їхніх ефективних дій немає.

Відомо, що на передовій наразі перебуває до 200 тис. росгвардійців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Путін, Кремль, Розвідка, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ракетний удар по будинку в Покровську: загиблих – уже семеро, поранених – понад 80
Ракетний удар по Покровську 7 серпня 2023
Присягнув РФ та катував українців: у Херсоні затримали колаборанта
У Херсоні затримали колаборанта
Чергова “бавовна” у Криму: повідомляють про вибухи у Джанкої та Октябрському
Вибух
Під час війни РФ майже наполовину спустошила найбільший склад радянських танків та БТР – ЗМІ
Танк РФ
Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК Стугна-П
ПТРК Стугна
Відео
Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (08.08.2023)
Путін хоче оснастити Росгвардію важким озброєнням: про що це свідчить
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (07.08.2023)
Путін хоче оснастити Росгвардію важким озброєнням: про що це свідчить
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (07.08.2023)
Путін хоче оснастити Росгвардію важким озброєнням: про що це свідчить
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (07.08.2023)
Путін хоче оснастити Росгвардію важким озброєнням: про що це свідчить
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь