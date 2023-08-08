Путін хоче оснастити Росгвардію важким озброєнням: про що це свідчить

Подвоєння Кремлем ресурсів для Росгвардії свідчить, що це військове формування є одним із ключових для забезпечення безпеки режиму.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували підписаний 4 серпня президентом РФ Володимиром Путіним закон, що дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

Правдивість висновків британських розвідників підтверджують і попередні заяви очільника Росгвардії Віктора Золотова про те, що важка техніка для його формування повинна включати артилерію та ударні вертольоти.

Варто наголосити, що рішення про посилення Росгвардії Путін ухвалив після невдалого заколоту власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина в червні 2023 року.

До слова, саме придушенням загрози внутрішній безпеці, яким і був “похід Пригожина на Москву”, мала б займатись створена у 2016 році Росгвардія.

Очільник Росгвардії, колишній охоронець Путіна Віктор Золотов, переконував, що його сили бездоганно спрацювали під час заколоту Пригожина, хоч жодних доказів їхніх ефективних дій немає.

Відомо, що на передовій наразі перебуває до 200 тис. росгвардійців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

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Джерело : Ministry of Defence

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