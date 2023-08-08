Атака РФ по Херсону, Покровску и Никополю: 531-й день войны
В Запорожье и Краматорском районе раздаются взрывы
Прогремели взрывы в Запорожье и Краматорском районе Донецкой области после объявления сигнала воздушной тревоги. Предварительно, российские войска атакуют эти регионы разнообразным вооружением.
Нужно изучить причастность РФ к взрывам на порту в Турции — ГУР
Необходимо изучить возможную причастность РФ во время расследования взрыва в порту на территории Турции, который произошел днем 7 августа.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона. Однако он подчеркнул, что нужно проверить всю информацию.
США отправят в Украину первую партию танков Abrams
Первая партия танков Abrams, которые предоставляют США, одобрена для отправки на территорию Украины. Танки должны прибыть в Украину в начале осени.
Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире
Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире. Об этом пишет The Times со ссылкой на полковника Вооруженных сил Украины, который пожелал остаться анонимным.
Военный отметил, что воздушное пространство столицы защищают различные системы, в том числе Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 и другие комплексы.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко