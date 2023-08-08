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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака РФ по Херсону, Покровску и Никополю: 531-й день войны

Ключевые события
01:08
В Запорожье и Краматорском районе раздаются взрывы
00:48
Нужно изучить причастность РФ к взрывам на порту в Турции — ГУР
00:18
США отправят в Украину первую партию танков Abrams
00:07
Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире
Атака РФ по Херсону, Покровску и Никополю: 531-й день войны
8 августа, 1:08

В Запорожье и Краматорском районе раздаются взрывы

Прогремели взрывы в Запорожье и Краматорском районе Донецкой области после объявления сигнала воздушной тревоги. Предварительно, российские войска атакуют эти регионы разнообразным вооружением.

Война в Украине — день 531 — новости Украины во время войны онлайн

8 августа, 0:48

Нужно изучить причастность РФ к взрывам на порту в Турции — ГУР

Необходимо изучить возможную причастность РФ во время расследования взрыва в порту на территории Турции, который произошел днем 7 августа.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона. Однако он подчеркнул, что нужно проверить всю информацию.

8 августа, 0:18

США отправят в Украину первую партию танков Abrams

Первая партия танков Abrams, которые предоставляют США, одобрена для отправки на территорию Украины. Танки должны прибыть в Украину в начале осени.

Танки Abrams

Фото: Getty Images

8 августа, 0:07

Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире

Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире. Об этом пишет The Times со ссылкой на полковника Вооруженных сил Украины, который пожелал остаться анонимным.

Военный отметил, что воздушное пространство столицы защищают различные системы, в том числе Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 и другие комплексы.

Война в Украине
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Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.

Анастасия Кожушко
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