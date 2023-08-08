Атака РФ по Херсону, Покровску и Никополю: 531-й день войны

8 августа, 0:07

Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире

Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире. Об этом пишет The Times со ссылкой на полковника Вооруженных сил Украины, который пожелал остаться анонимным.

Военный отметил, что воздушное пространство столицы защищают различные системы, в том числе Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 и другие комплексы.