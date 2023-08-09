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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Четверть украинцев в Чехии работает на нескольких работах, а 69% живут за чертой бедности

Прага
Фото: Unsplash

Две трети украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности. А двое из трех беженцев имеют работу, и почти половина из них могут разговаривать на чешском языке в повседневных ситуациях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства PAQ, пишет чешское издание Novinky.

Согласно опросу, 68% беженцев живут за чертой бедности по доходам, а 45% домохозяйств продержались бы меньше месяца на свои сбережения.

67% экономически активных беженцев нашли работу в Чехии, хотя более половины из них работают на менее квалифицированных работах, а более 40% даже работают намного ниже своей квалификации, что не позволяет им полностью реализовать свой трудовой потенциал.

— Неквалифицированная работа создает ряд трудностей. Две трети беженцев зарабатывают лишь до 150 крон в час. Четверть вынуждена работать на нескольких работах, чтобы прокормить себя, — говорится в опросе, в котором треть респондентов отметили, что работают без социального обеспечения, медицинского страхования и отпусков.

Две трети беженцев сообщили, что зарабатывают до 150 крон в час.

Украинцы в Чехии самой большой преградой для получения работы (71%) называют незнание чешского языка. Другой проблемой называют невозможность ухаживать за детьми (29%) или проблемы с признанием их украинского образования (28%).

Около половины беженцев (49%) живут в арендованном жилье. Это связано с изменениями в законодательстве, по которым только уязвимые слои, то есть дети, лица, ухаживающие за детьми до 6 лет и пожилые люди имеют право на бесплатное жилье после первых 150 дней предоставления временного убежища.

В опросе приняли участие 1 425 домохозяйств, в которых проживают 3 789 человек, в том числе 1 203 детей. Опрос проводился в июне.

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Источник: Novinky.cz

Беженцы, Українці, Украинцы в Чехии, Чехия
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Орест Дрималовский
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