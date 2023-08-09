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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чверть українців у Чехії працює на кількох роботах, а 69% живуть за межею бідності

Прага
Фото: Unsplash

Дві третини українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. А двоє з трьох біженців мають роботу, і майже половина з них можуть розмовляти чеською мовою в повсякденних ситуаціях.

Про це свідчать результати дослідження агентства PAQ, пише чеське видання Novinky.

Згідно з опитуванням, 68% біженців живуть за межею бідності за доходами, а 45% домогосподарств протрималися б менше місяця на свої заощадження.

67% економічно активних біженців знайшли роботу в Чехії, хоча більше половини з них працюють на менш кваліфікованих роботах, а понад 40% навіть працюють набагато нижче своєї кваліфікації, що не дозволяє їм повністю реалізувати свій трудовий потенціал.

— Некваліфікована робота створює низку труднощів. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину. Чверть змушена працювати на кількох роботах, щоб прогодувати себе, – йдеться в опитуванні, в якому третина респондентів зазначили, що працюють без соціального забезпечення, медичного страхування та відпусток.

Дві третини біженців повідомили, що заробляють до 150 крон на годину.

Українці у Чехії найбільшою перепоною для отримання роботи (71%) називають незнання чеської мови. Іншою проблемою називають неможливість доглядати за дітьми (29%) або проблеми з визнанням їхньої української освіти (28%).

Близько половини біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов’язано зі змінами в законодавстві, за якими лише вразливі верстви, тобто діти, особи, що доглядають за дітьми до 6 років та люди похилого віку мають право на безкоштовне житло після перших 150 днів надання тимчасового притулку.

В опитуванні взяли участь 1 425 домогосподарств, у яких проживають 3 789 осіб, зокрема 1 203 дітей. Опитування проводилося в червні.

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Джерело: Novinky.cz

Біженці, Українці, Українці в Чехії, Чехія
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